Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итог матча против «Барыса» (1:0).

Игорь Гришин globallookpress.com

«Очень сложная для нас, вязкая игра. Трудно нам давалась созидательная игра, не очень много создали моментов в атаке. Но ребята начинают чувствовать уверенность, сплачиваются и играют друг за друга.

Хоккей игра жесткая. Если кто‑то будет церемониться — не достигнет результата. Пятак — родной дом, туда не пускают чужаков. Играли как обычно сегодня, ребята твердо себя показывали, это нормально», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 51 баллом закрепился на пятом месте в Восточной конференции, «Барыс» с 37 очками остался на десятом месте в турнирной таблице.