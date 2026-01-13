Во вторник, 13 января, череповецкая «Северсталь» примет новосибирскую «Сибирь» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Сибирь»

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, хоккеисты «Северстали» качественнее действуют в завершении атак.

19' «Северсталь» удерживает шайбу в своей зоне, не спеша приступать к атаке.

18' Попытка мощного броска от защитника «Северстали» Грегуара, но клюшка сломалась в момент соприкосновения со льдом.

17' В полном составе играет «Северсталь».

16' Бросок Аланова в сторону ворот «Северстали», защитники хозяев блокируют полет шайбы.

15' Абросимов убежал один на один с вратарем «Сибири» в меньшинстве, вратарь гостей Бердин распластавшись на льду спас новосибирцев.

15' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за подножку удален Томас Грегуар.

14' Скоренов в падении бросал по воротам «Сибири», вратарь Бердин выкатившись из ворот шайбу на себя принял.

14' Плотно в средней зоне встречают игроки «Сибири» атаки «Северстали».

13' Дальний бросок Аланова, подставление Чеховича, но вратарь «Северстали» Скотников надежен на последнем рубеже.

13' Технично владеют шайбой череповчане, тщательно готовя угрозу воротам «Сибири».

12' Плотный бросок Широкова из круга вбрасывания «Северстали», поймал шайбу Скотников.

11' Отвечают соперники атакой на атаку.

10' Бросок Подшивалова с дальней дистанции в створ ворот «Сибири», вратарь гостей Бердин шайбу зафиксировал.

09' В полном составе играет «Сибирь».

09' Удалось «Сибири» в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

08' Иван Климович вырвался на рандеву с вратарем «Северстали» в меньшинстве «Сибири», спас хозяев вратарь Скотников.

07' Удаление у «Сибири», за задержку клюшкой соперника удален Тэйлор Бек.

07' Александр Першаков остался один на один с вратарем «Северстали», но переиграть Скотникова не сумел.

06' Бросок Косолапова с края зоны атаки «Сибири», щитком отразил шайбу вратарь хозяев Скотников.

05' В высоком темпе развивается игра.

04' Позиционная атака «Северстали», бросок с острого угла в створ ворот «Сибири» нанес Подшивалов, справился с угрозой вратарь Михаил Бердин.

03' Завязывается борьба за инициативу, при потере шайбы игроки «Сибири» в прессинг включаются.

02' Гоол! 1:0. Данил Аймурзин поразил пустые ворота «Сибири» с близкого расстояния, отыгран был вратарь гостей Бердин благодаря быстрой передаче Чебыкина.

01' Удаление у «Сибири», на 2 минуты за выброс шайбы удален Чейз Приски.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Сибири».

До матча

18:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце, вмещающем 6064 зрителя.

18:40 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Северстали» Телеграм ХК «Северсталь»

«Северсталь»: Шостак, Скотников; Грудинин, Калдис, Ващенко, Камалов, Грегуар, Давыдов, Фомин; Иванцов, Цицюра, Скоренов, Абросимов, Веряев, Лишка, Рейнгардт, Квочко, Аймурзин, Подшивалов, Думбадзе, Чебыкин, Ильин.

Стартовый состав «Сибири» Телеграм ХК «Сибирь»

«Сибирь»: Бердин, Красоткин; Аланов, Приски, Гордеев, Баклашёв, Орлов, Ахияров, Валитов; Кошелев, Неколенко, Косолапов, Уилсон, Сушко, Климович, Першаков, Пьянов, Широков, Яковлев, Булавчук, Бек, Абрамов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне соперники успели провести 1 встречу в рамках регулярного сезона КХЛ, 22 сентября в Новосибирске победила «Северсталь» со счетом 2:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 35 матчей. В 17 играх победила «Северсталь» в основное время, в 15 «Сибирь». В овертайме единственная победа у «Сибири». В серии буллитов 2 раза побеждала «Северсталь».