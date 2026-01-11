Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался об игре российского нападающего команды Никиты Кучерова.

Никита Кучеров globallookpress.com

«В этой лиге так много хороших игроков. Они есть в каждой команде. Но он уникален. Его способность видеть лёд, выстраивать игру, знать, что происходит, до того, как это произойдёт. Защитники будут возвращаться за шайбами, и он знает, что парень собирается для этого сделать, ещё до того, как об этом узнает тот, кто возвращается за шайбой.

Я работаю здесь уже около 10 лет, и вы надеетесь, что однажды вам удастся тренировать игрока такого уровня, и мне повезло, у меня их было несколько, и он возглавляет список», — цитирует Купера журналист Бенджамин Пирс в соцсети.

В текущем сезоне на счету россиянина 65 (22+43) набранных очков в 39 встречах текущего сезона.