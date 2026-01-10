Российский голкипер Станислав Бережной вызван из фарм‑клуба «Рокфорд Айсхогс» в «Чикаго». Об этом сообщает пресс-служба «Блэкхокс».

Станислав Бережной globallookpress.com

Стало известно, что Бережной может сыграть за «Чикаго» в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Встреча состоится 11-го января в 04:00 по мск.

В нынешнем сезоне Бережной провел за «Рокфорд Айсхогс» 9 матчей, отразил 88,9% бросков при коэффициенте надежности 3.23.

«Чикаго» занимает 12-е место в таблице Запада с 43 очками в активе после 44-х сыгранных матчей.