Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о трансферных целях клуба.

«Что с Волковым? Чтобы сделать более качественный осмотр, должно пройти несколько дней. Надо, чтобы спал отек. Но мы понимаем, что травма может оказаться серьезной.

Ищем ли нападающего из-за травмы Волкова? У нас был план по усилению линии нападения и до травмы Александра. Будем стараться, чтобы хорошо сработать на рынке перед дедлайном.

Какие планы "Авангарда" на дедлайн? Кто нужен? Вот как раз одного нападающего мы и хотим получить.

Почему за тяжелую травму Волкова никто не понес наказания? Не могу сказать. Мы подавали эпизод на рассмотрение в СДК, но никаких санкций не последовало. Это для нас удивительно», — цитирует Сопина «Матч ТВ».

«Авангард» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 59 баллов.