Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о трансферных целях клуба.

«Что с Волковым?  Чтобы сделать более качественный осмотр, должно пройти несколько дней.  Надо, чтобы спал отек.  Но мы понимаем, что травма может оказаться серьезной.

Ищем ли нападающего из-за травмы Волкова?  У нас был план по усилению линии нападения и до травмы Александра.  Будем стараться, чтобы хорошо сработать на рынке перед дедлайном.

Какие планы "Авангарда" на дедлайн?  Кто нужен?  Вот как раз одного нападающего мы и хотим получить.

Почему за тяжелую травму Волкова никто не понес наказания?  Не могу сказать.  Мы подавали эпизод на рассмотрение в СДК, но никаких санкций не последовало.  Это для нас удивительно», — цитирует Сопина «Матч ТВ».

«Авангард» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 59 баллов.