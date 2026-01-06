Бывший тренер «Лады» Никита Щитов высоко оценил форварда Евгения Кузнецова, отметив, что тот способен усилить «Салават Юлаев», несмотря на нестабильные выступления в КХЛ в последнее время.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Верить в него или нет — это вопрос. Но наблюдать за Кузнецовым всегда интересно. Если он будет в отличной форме и покажет свою лучшую игру, "Салават" точно попадет в плей‑офф, а соперникам по играм на вылет придется очень непросто. Играть с таким партнером — это просто замечательно для молодых игроков», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

5 января пресс‑служба КХЛ объявила, что Кузнецов перешел в «Салават Юлаев». Уфимский клуб стал единственной командой, которая подала заявку на 33‑летнего нападающего, которого «Металлург» выставил на драфт отказов.