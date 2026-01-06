Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против «Авангарда» (1:2).

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Очень интенсивный матч, много борьбы все 60 минут, в таких играх цена ошибки возрастает. Соперник лучше распорядился нашими ошибками.

Неудачная статистика матчей с "Авангардом"? Уже говорил, что в регулярном чемпионате надо обращать внимание больше на каждый конкретный день, конкретный матч. Не вижу никакой подоплёки, идёт процесс, хороший матч был для нас для проверки нашего состояния. На таблицу обращали внимание перед игрой, хотелось победить соседа по таблице, но никакой глобальной проблемы после поражения не вижу.

Когда увидим Дмитрия Яшкина? Могу повторить, что идёт анализ текущего состояния при определении состава, после матча с "Автомобилистом" приняли решение не менять победный состав. Тренерское поражение? Не скажу, что мы были слабее. Инициатива по ходу матча переходила, в созданных моментах мы не уступили, броски были хорошие, но соперник лучше воспользовался нашими ошибками», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Авангард» с 59 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции и обогнал «Ак Барс», который имеет в своем активе 58 баллов и теперь идет третьим.