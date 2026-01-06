Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о матче против «Ак Барса» (2:1).

Ги Буше globallookpress.com

«Как и ожидалось, была плотная борьба весь матч, у соперника сильная команда, она изменилась по сравнению с нашим прошлым матчем. К ним добавился Александр Хмелевски, это их сделало лучше, как команду. Они борются за высокие места в таблице, так что мы ждали такой близкий матч.

Неполная заявка? После 30 лет работы я не буду менять свой стиль. Согласен, что сегодня был матч уровня плей-офф, и я обожаю такой хоккей. По-моему, хоккей в плей-офф — это вообще лучший вид спорта в мире. Я не большой фанат романтичного хоккея, мне больше по душе суровый и боевой хоккей», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 59 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции и обогнал «Ак Барс», который имеет в своем активе 58 баллов и теперь идет третьим.