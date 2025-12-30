В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» из Новосибирска в гостях обыграла «Амур» в овертайме со счетом 3:2.

Тейлор Бек globallookpress.com

Первый период завершился без заброшенных шайб. На четвертой минуте второго периода Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперед, а спустя три минуты Даниил Валитов удвоил преимущество своей команды. В третьем периоде Ярослав Лихачев сократил отставание для «Амура», но уже через 23 секунды Никита Евсеев снова сравнял счет. В дополнительное время Тейлор Бек принес победу новосибирскому клубу.

Для «Сибири» эта победа стала третьей подряд. В следующем матче «Амур» 3 января 2026 года сыграет на выезде с «Адмиралом», а «Сибирь» 4 января 2026 года примет у себя «Авангард».