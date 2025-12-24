Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала четверых лучших игроков дня.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

Третьей звездой стал вратарь «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд. Он отразил 32 броска в матче против «Юта Джакс» (1:0).

Второй звездой дня был признан защитник «Баффало Сэйбрз» Боуэн Байрэм. Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу в игре против «Оттава Сенаторз» (3:2 в овертайме).

Первыми звездами дня стали форварды «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Драйзайтль оформил хет-трик в матче против «Калгари Флэймз» (5:1), а Макдэвид отдал пять результативных передач.