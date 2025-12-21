Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Адмирала» (3:2).

Николай Заварухин globallookpress.com

«Понимали, что "Адмирал" борется за плей‑офф, каждый матч играет "от ножа". Нельзя так начинать игры, нужно с первых минут играть так, как играли следующие 40 минут. В этом наш резерв, будем менять разминку или какие‑то предигровые собрания, разберем это еще с тренерским штабом. Получили неприятные голы в первом периоде, неправильно действовали при возврате.

После этого встряхнули команду, поменяли вратаря, Женька (Аликин) вышел, здорово сыграл. Заработанное пятиминутное удаление стало решающим, могли там и больше забить, но вратарь совершал чудеса. Понравилось, как шайба ходила у команды, начиная со второго периода, был динамичный хоккей. Третий период сыграли по заданию.

Знаете, сегодня 35‑летие МЧС, профессия смелых и мужественных людей, и вот мы тоже мужественно блокировали шайбы, Женя на последнем рубеже здорово отработал. Тяжелая, важная победа для команды», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 43 баллами закрепился на четвертом месте Восточной конференции, «Адмирал» с 30 очками остался на десятой строчке в турнирной таблице.