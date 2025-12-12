Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о своем партнере по команде Владимире Ткачеве.

Владимир Ткачев — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

«Секрет знает только Володя. Он действительно талант. Причем не наделен выдающимися антропометрическими данными и высоким ростом.

Смотришь на него — вроде не качок. Но человек уверен в себе, много где выступал, обладает колоссальным опытом, а на площадке все видит на два шага вперед. И при всех своих регалиях невероятно скромный и простой в общении. Не ставит себя выше остальных. Можем спокойно поболтать и посмеяться», — цитирует Канцерова RT.

В нынешнем сезоне Ткачев провел за «Металлург» 34 матча, забросил 9 шайб и сделал 34 голевые передачи.