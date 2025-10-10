39-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

Евгений Малкин globallookpress.com

Малкин отметился тремя результативными передачами. Изначально первая шайба «Питтсбурга» была записана на его счёт, однако позже в официальном протоколе гол переоформили на Рикарда Ракелля, оставив Малкину ассист.

Вторую звезду матча получил 19-летний защитник «Пингвинз» Харрисон Брунике, оформивший свой первый гол в НХЛ. Третьей звездой стал нападающий Джастин Бразо, автор победной шайбы.

Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Питтсбурга».