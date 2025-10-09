Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Жерар Галлан globallookpress.com

«Спецбригады сегодня очень хорошо сработали, они сделали разницу. Рады забрать большую победу в матче с сильным соперником. Наш вратарь снова был нашим лучшим игроком.

Игра в равных составах? Нам нужно быть лучше. Спецбригады сыграли здорово, но нам нужно быть лучше "5 на 5", и как можно скорее. Мы дали много шансов сопернику, это не лучший рецепт для побед», — приводит слова Галлана «Чемпионат».

«Шанхай» поднялся на 3-е место в Западной конференции, набрав 16 очков.