Заварухин: Надо реализовывать моменты, переработать их в голы

Главный тренерподвел итог матча против(0:2).

«Дерби есть дерби. Думаю, несмотря на счёт, игра понравилась зрителям, много опасных моментов. Не смогли пробить вратаря соперника, он зацементировал ворота "Трактора", сами немножко неправильно сыграли в одном моменте, и соперник реализовал.

Было много моментов, не понравилось, что немного робко действовали в начале встречи, во втором и третьем периоде действовали более достойно. Надо реализовывать моменты, переработать их в голы.

Травмы? Черная полоса какая-то, но это шанс для молодых парней показать себя. Непонятные травмы, непонятные сроки восстановления, но в тяжёлое время строится команда, мужики бьются за команду, за город. Волк под наблюдением врачей, пока ему нельзя на льду тренироваться», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

«Автомобилист» с 6 очками спустился на 5-е место в Восточной конференции, «Трактор» с 8 баллами после 6 встреч поднялся на 2-ю строчку Востока.