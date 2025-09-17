Заварухин: Надо реализовывать моменты, переработать их в голы

2-й таймСлавия Прага — Будё-ГлимтОнлайн
    Христос Зафеирис «Славия Прага» «Славия Прага» — «Будё-Глимт»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 21:21
    • «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 19:54
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
  • 19:13
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
  • 18:49
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Трактора» (0:2).

    «Дерби есть дерби. Думаю, несмотря на счёт, игра понравилась зрителям, много опасных моментов. Не смогли пробить вратаря соперника, он зацементировал ворота "Трактора", сами немножко неправильно сыграли в одном моменте, и соперник реализовал.

    Было много моментов, не понравилось, что немного робко действовали в начале встречи, во втором и третьем периоде действовали более достойно. Надо реализовывать моменты, переработать их в голы.

    Травмы? Черная полоса какая-то, но это шанс для молодых парней показать себя. Непонятные травмы, непонятные сроки восстановления, но в тяжёлое время строится команда, мужики бьются за команду, за город. Волк под наблюдением врачей, пока ему нельзя на льду тренироваться», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

    «Автомобилист» с 6 очками спустился на 5-е место в Восточной конференции, «Трактор» с 8 баллами после 6 встреч поднялся на 2-ю строчку Востока.

