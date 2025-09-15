3-й период Автомобилист — Салават ЮлаевОнлайн
    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
    Галлан: Наша проблема — мы много удаляемся в последнее время, и это надо исправлять

    Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан высказался о матче против «Амура» (4:5).

    Жерар Галлан
    Жерар Галлан

    «Это была классная игра. Нам приходилось достаточно много догонять соперника. Тем не менее, это у нас получилось по ходу матча. Мы очень много удалялись. Делали ошибки, как и соперник. Забили много голов, это было весело. Но наша проблема — мы много удаляемся в последнее время, и это надо исправлять.

    Конкретно у меня не было специального плана на эту поездку. Для меня это новая лига. А организацией поездки и принятием решения приехать в день матча были заняты наши медики и менеджмент. Но мне понравилось, как наша команда себя проявила. Энергетики хватало. Да, в первом периоде мы где‑то недоработали. Но в целом, если бы я решал, то сделал бы всё то же самое», — цитирует Галлана «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Этот успех позволил «Амуру» подняться на третье место Восточной конференции с 5 очками. «Шанхай Дрэгонс» (5) также идет третьим, но на «Западе».

