Галлан: Наша проблема — мы много удаляемся в последнее время, и это надо исправлять

Главный тренервысказался о матче против(4:5).

«Это была классная игра. Нам приходилось достаточно много догонять соперника. Тем не менее, это у нас получилось по ходу матча. Мы очень много удалялись. Делали ошибки, как и соперник. Забили много голов, это было весело. Но наша проблема — мы много удаляемся в последнее время, и это надо исправлять.

Конкретно у меня не было специального плана на эту поездку. Для меня это новая лига. А организацией поездки и принятием решения приехать в день матча были заняты наши медики и менеджмент. Но мне понравилось, как наша команда себя проявила. Энергетики хватало. Да, в первом периоде мы где‑то недоработали. Но в целом, если бы я решал, то сделал бы всё то же самое», — цитирует Галлана «Матч ТВ».

Этот успех позволил «Амуру» подняться на третье место Восточной конференции с 5 очками. «Шанхай Дрэгонс» (5) также идет третьим, но на «Западе».