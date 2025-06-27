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    Таварес продлил контракт с «Торонто»

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    Нападающий Джон Таварес продлил контракт с «Торонто», сообщает пресс-служба канадского клуба.

    Джон Таварес
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    Джон Таварес

    Средняя годовая стоимость контракта составит 4,38 млн долларов. 34-летний форвард в прошлом сезоне принял участие в 75 играх за «Торонто», набрав 74 (38+36) очка.

    Всего нападающий сыграл 1184 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто», набрав 1114 (494+620) очков. Он также набрал 53 (28+25) очка в 75 играх плей-офф за свою карьеру.

    34-летний форвард был выбран «Айлендерс» в первом раунде под 1-м номером драфта НХЛ 2009 года. Таварес выступает за «Торонто» с 2018 года.

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