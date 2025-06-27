Таварес продлил контракт с «Торонто»

Нападающийпродлил контракт с, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Средняя годовая стоимость контракта составит 4,38 млн долларов. 34-летний форвард в прошлом сезоне принял участие в 75 играх за «Торонто», набрав 74 (38+36) очка.

Всего нападающий сыграл 1184 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто», набрав 1114 (494+620) очков. Он также набрал 53 (28+25) очка в 75 играх плей-офф за свою карьеру.

34-летний форвард был выбран «Айлендерс» в первом раунде под 1-м номером драфта НХЛ 2009 года. Таварес выступает за «Торонто» с 2018 года.