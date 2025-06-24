Сурин объяснил, почему решил продлить контракт с «Локомотивом»

Нападающийвысказался о продлении контракта с клубом до конца сезона 2026/2027.

«Я решил остаться в "Локомотиве", потому что в Северную Америку надо ехать готовым, чтобы не было никаких колебаний между АХЛ и НХЛ. Конечно, я готов пробиваться через это всё, но для себя ставлю приоритет, что надо ехать в НХЛ и забирать своё. Я хочу этого добиться, это моя мечта и цель на ближайшие годы.

Все представители "Нэшвилла" меня поняли и поддержали. Они уважают мой выбор. Да, мы это всё обсуждали на ужине. С одной стороны, они немножко расстроились. Как я знаю и понял, они меня ждали в 2026 году. Предлагали определенные варианты. А сейчас мы просто живем как есть. Чем дальше, тем больше. "Нэшвилл" со мной всё время на связи. Они ждут, когда я в будущем возможно приеду к ним», — сказал Сурин «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 18-летний форвард провел за «Локомотив» 60 матчей, забросил 12 шайб и сделал 9 голевых передач.