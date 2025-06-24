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    Сурин объяснил, почему решил продлить контракт с «Локомотивом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о продлении контракта с клубом до конца сезона 2026/2027.

    Егор Сурин — нападающий «Локомотива»
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    Егор Сурин — нападающий «Локомотива»

    «Я решил остаться в "Локомотиве", потому что в Северную Америку надо ехать готовым, чтобы не было никаких колебаний между АХЛ и НХЛ. Конечно, я готов пробиваться через это всё, но для себя ставлю приоритет, что надо ехать в НХЛ и забирать своё. Я хочу этого добиться, это моя мечта и цель на ближайшие годы.

    Все представители "Нэшвилла" меня поняли и поддержали. Они уважают мой выбор. Да, мы это всё обсуждали на ужине. С одной стороны, они немножко расстроились. Как я знаю и понял, они меня ждали в 2026 году. Предлагали определенные варианты. А сейчас мы просто живем как есть. Чем дальше, тем больше. "Нэшвилл" со мной всё время на связи. Они ждут, когда я в будущем возможно приеду к ним», — сказал Сурин «Матч ТВ».

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    • В прошедшем сезоне 18-летний форвард провел за «Локомотив» 60 матчей, забросил 12 шайб и сделал 9 голевых передач.

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