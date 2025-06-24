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    «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с Надворным

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    Нападающий Матвей Надворный стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Матвей Надворный
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    Матвей Надворный

    Стало известно, что Надворный подписал контракт с «волками» до конца сезона 2026/2027.

    «Матвей Надворный яркий и результативный крайний нападающий, отличающийся своей креативностью и нестандартными решениями. Он еще достаточно молод, и должен прогрессировать, у него есть все, что бы стать сильным игроков на уровне КХЛ», — сказал спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

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    • В прошедшем сезоне Надворный выступал за «Кристалл» из ВХЛ, где провел 58 матчей и набрал 47 (24+23) очков.

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