«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с Надворным

Нападающийстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Надворный подписал контракт с «волками» до конца сезона 2026/2027.

«Матвей Надворный яркий и результативный крайний нападающий, отличающийся своей креативностью и нестандартными решениями. Он еще достаточно молод, и должен прогрессировать, у него есть все, что бы стать сильным игроков на уровне КХЛ», — сказал спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

В прошедшем сезоне Надворный выступал за «Кристалл» из ВХЛ, где провел 58 матчей и набрал 47 (24+23) очков.