2-й таймМамелоди Сандаунз — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джоб Беллингем«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Подколзин: У «Флориды» много неприятных ребят помимо Маршана

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
    Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин назвал самых неприятных соперников в составе «Флориды» во время финала Кубка Стэнли-2025.

    Василий Подколзин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Подколзин

    «Маршан, кстати, уже отошел от этого. Он что-то говорил, но у "Флориды" много неприятных ребят. Есть Ткачак, есть четвертое звено — они тоже в этом деле мастера. Играют не много, но как будто бы свою работу сделали. Поэтому тяжело выделить кого-то одного. Или даже трех. Есть какое-то количество игроков, которые, помимо того что играют, еще и провоцируют. Но если говорить честно, то и у нас есть такие. Это не так, что мы всегда только реагировали. Когда проигрывали, например, в третьем матче, когда было 140 минут штрафа — понятно же, что мы делали это специально. Закидывали им удочку на следующую игру, чтобы они не расслаблялись. Не то чтобы мы отвечали на провокации. Не надо думать, что мы такие белые и пушистые. Мы тоже свое дело знали, свое дело делали. Это часть игры. Я считаю, что это действительно большая часть игры. Иногда надо закинуть удочку в третьем периоде, когда проигрываешь, чтобы задать настроение на следующий матч. Это все равно сидит», — приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».

    На счету 23-летнего россиянина в минувшем сезоне 24 очка (8+16) в 82 матчах регулярного чемпионата и 10 очков (3+7) в 24 играх плей-офф.

    «Эдмонтон» уступил в финале Кубка Стэнли «Флориде» со счетом 2-4 в серии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» соберется с силами и победит во втором туре?
  • «Интер» — «Урава». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Испанцы отправят домой английскую молодёжку
  • Испания (U21) — Англия (U21). Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Реал» обыграет «Пачуку», а минское «Динамо» не испытает проблем с соперником
  • Экспресс дня 22 июня. Прогноз и ставки
  • 4.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Интер — Урава
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания (U21) — Англия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Актобе — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие