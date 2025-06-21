Подколзин: У «Флориды» много неприятных ребят помимо Маршана

Нападающийназвал самых неприятных соперников в составе «Флориды» во время финала Кубка Стэнли-2025.

«Маршан, кстати, уже отошел от этого. Он что-то говорил, но у "Флориды" много неприятных ребят. Есть Ткачак, есть четвертое звено — они тоже в этом деле мастера. Играют не много, но как будто бы свою работу сделали. Поэтому тяжело выделить кого-то одного. Или даже трех. Есть какое-то количество игроков, которые, помимо того что играют, еще и провоцируют. Но если говорить честно, то и у нас есть такие. Это не так, что мы всегда только реагировали. Когда проигрывали, например, в третьем матче, когда было 140 минут штрафа — понятно же, что мы делали это специально. Закидывали им удочку на следующую игру, чтобы они не расслаблялись. Не то чтобы мы отвечали на провокации. Не надо думать, что мы такие белые и пушистые. Мы тоже свое дело знали, свое дело делали. Это часть игры. Я считаю, что это действительно большая часть игры. Иногда надо закинуть удочку в третьем периоде, когда проигрываешь, чтобы задать настроение на следующий матч. Это все равно сидит», — приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».

На счету 23-летнего россиянина в минувшем сезоне 24 очка (8+16) в 82 матчах регулярного чемпионата и 10 очков (3+7) в 24 играх плей-офф.

«Эдмонтон» уступил в финале Кубка Стэнли «Флориде» со счетом 2-4 в серии.