Плющев прокомментировал возможный приход иностранного тренера в «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мыслями о возможном преемнике

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владимир Плющев Фото: ХК «Локомотив»

«"Локомотив" теряет игроков, причем важных. Сложно обсуждать, удастся ли команде защитить титул, когда неизвестно, кто будет тренером. Идут разговоры об иностранных специалистах. У "Локомотива" есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое. В любом случае пока нет никакой конкретики, говорить что-то определенное нельзя», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

52-летний Никитин тренировал «Локомотив» с сентября 2021 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Гагарина — в 2024 и 2025 годах.

Ранее Никитин работал с омским «Авангардом» и ЦСКА, с которым в 2019 году уже завоевывал Кубок Гагарина.