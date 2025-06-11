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    Плющев прокомментировал возможный приход иностранного тренера в «Локомотив»

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    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о возможном преемнике Игоря Никитина в «Локомотиве».

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «"Локомотив" теряет игроков, причем важных. Сложно обсуждать, удастся ли команде защитить титул, когда неизвестно, кто будет тренером. Идут разговоры об иностранных специалистах. У "Локомотива" есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое. В любом случае пока нет никакой конкретики, говорить что-то определенное нельзя», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

    52-летний Никитин тренировал «Локомотив» с сентября 2021 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Гагарина — в 2024 и 2025 годах.

    Ранее Никитин работал с омским «Авангардом» и ЦСКА, с которым в 2019 году уже завоевывал Кубок Гагарина.

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