Фетисов рассказал, за кого болеет в финале Кубка Стэнли

Легендарный советский и российский хоккеист, двукратный Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнлипризнался в своей любви ки персонально к ее вратарю

«Хочу извиниться перед остальными ребятами, но я фанат Бобровского и буду болеть за него. К сожалению, в первом матче проиграли, но впереди еще немало встреч. Конечно, жду не менее интересного финала, чем в прошлом сезоне.

Очень интересно наблюдать за противостоянием двух самобытных и опытных команд, которые на слуху последние несколько лет. Кстати, между городами самое большее расстояние, что тоже сказывается на ходе серии», — сказал Фетисов изданию «ВсеПроСпорт».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Второй год подряд в финале Кубка Стэнли играют «Флорида» и «Эдмонтон». Первую игру серию выиграли «Ойлерз» со счетом 4:3 ОТ.