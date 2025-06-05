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    Фетисов рассказал, за кого болеет в финале Кубка Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Легендарный советский и российский хоккеист, двукратный Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов признался в своей любви к «Флориде» и персонально к ее вратарю Сергею Бобровскому.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Хочу извиниться перед остальными ребятами, но я фанат Бобровского и буду болеть за него. К сожалению, в первом матче проиграли, но впереди еще немало встреч. Конечно, жду не менее интересного финала, чем в прошлом сезоне.

    Очень интересно наблюдать за противостоянием двух самобытных и опытных команд, которые на слуху последние несколько лет. Кстати, между городами самое большее расстояние, что тоже сказывается на ходе серии», — сказал Фетисов изданию «ВсеПроСпорт».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Второй год подряд в финале Кубка Стэнли играют «Флорида» и «Эдмонтон». Первую игру серию выиграли «Ойлерз» со счетом 4:3 ОТ.

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