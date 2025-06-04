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    Гришин: Нам нужны такие же ребята, как Сурин, которые не боятся играть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о молодежи в системе нижнекамского клуба.

    Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика»
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    Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика»

    «Буду ли я "прокачивать" молодежь в Нижнекамске? Обязательно. А как же? Конечно, вся команда из молодых у нас состоять не будет. Но если парень тянет на уровне КХЛ, то зачем же его зажимать? Понятно, что в Нижнекамске подходят игроки 2006 года рождения, там неплохие ребята. И со спортивным директором мы работаем, чтобы кого‑то тоже пригласить. Идет не полное, но все‑таки омоложение. При этом остаются опытные игроки — Белозеров, Митякин… И добавим быстрых, молодых, агрессивных и наглых ребят.

    Посмотрите на Сурина из "Локомотива". Очень уверенный в себе человек. Вот такие ребята нам нужны, которые не боятся играть.

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    • Буду травить молодых за ошибки? У меня не те методы. Наверное, поэтому ко мне молодежь и тянется. Мы не сажаем ребят на лавку за ошибки. Конечно, мы разбираем моменты, не пускаем на самотек. Но ошибаются все», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

    Ранее специалист рассказал, какой хоккей собирается ставить в «Нефтехимике» на следующий сезон.

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