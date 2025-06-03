Сопин: Мы хотим, чтобы Ткачев остался в «Авангарде»

Генеральный менеджерпрокомментировал ситуацию с нападающим омской команды

«Мы встречались с его агентом Шуми Бабаевым в Москве на церемонии закрытия сезона КХЛ. Мы в переговорном процессе. Конечно, у хоккеистов есть свое мнение, у клуба есть свое. Но я думаю, что мы постепенно, шаг за шагом, найдем общее решение. Никакой спешки, у нас время есть еще.

Это процесс не быстрый, процесс тяжелый, но я думаю, что и мы, и сторона хоккеиста придем к какому-то совместному знаменателю чуть-чуть попозже.

Рассчитываем, что Владимир останется? Мы очень этого хотим, это правда, — приводит слова Сопина "Чемпионат".