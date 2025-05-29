ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшей командой
  • 21:28
    • «Зенит» обыграл ЦСКА во втором матче финала Единой лиги
    Все новости спорта

    Стала известна символическая сборная КХЛ сезона-2024/25

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор Салават Юлаев Авангард СКА Динамо
    Континентальная хоккейная лига представила символическую сборную сезона-2024/25.

    Кубок Гагарина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кубок Гагарина

    В символическую сборную КХЛ по итогам сезона вошли следующие игроки:

    Вратарь: Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва)

    Защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин (СКА)

    Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Александр Радулов («Локомотив»), Джош Ливо («Салават Юлаев»)

    Регулярный сезон КХЛ 2024/25 стартовал 3 сентября 2024 года и завершился 23 марта 2025 года. В новом сезоне команды сыграли по 68 матчей.

    Плей-офф проходил с 26 марта по 21 мая 2025 года, по итогам которого «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Свитолина разгромить Перу?
  • Пера — Свитолина. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Свентек снова шокирует?
  • Кристиан — Свентек. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Пера — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристиан — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Таусон — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Стародубцева
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мбоко — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кастельон — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие