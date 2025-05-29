Стала известна символическая сборная КХЛ сезона-2024/25

Континентальная хоккейная лига представила символическую сборную сезона-2024/25.

В символическую сборную КХЛ по итогам сезона вошли следующие игроки:

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва)

Защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин (СКА)

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Александр Радулов («Локомотив»), Джош Ливо («Салават Юлаев»)

Регулярный сезон КХЛ 2024/25 стартовал 3 сентября 2024 года и завершился 23 марта 2025 года. В новом сезоне команды сыграли по 68 матчей.

Плей-офф проходил с 26 марта по 21 мая 2025 года, по итогам которого «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина.