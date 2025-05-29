«Флорида» победила «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли

Сергей Бобровский Фото: globallookpress.com
У«Харрикейнз» форвард Себастьян Ахо оформил дубль. Победную шайбу забросил Картер Верхэге, а потом Сэм Беннет забил в пустые ворота.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.
«Флорида» в финале Кубка Стэнли встретится с победителем серии «Даллас» — «Эдмонтон» (1-3).
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
«Каролина» — «Флорида» — 3:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Ахо — 6, 4:39 — 1:0. Ахо — 7 (Джарвис), 18:54 — 2:0. Ткачак — 5 (бол., Экблад, Джонс), 27:23 — 2:1. Родригес — 1 (Беннетт, Ткачак), 27:53 — 2:2. Лунделл — 5 (Маршан), 31:59 — 2:3. Джарвис — 6 (Свечников, Гостисбеер), 48:30 — 3:3. Верхэге — 6 (Барков, Райнхарт), 52:21 — 3:4. Беннетт — 10 (п.в., Барков, Райнхарт), 59:06 — 3:5Вратари: Андерсен (57:34) — БобровскийШтраф: 10 — 14Броски: 23 (9+10+4) — 22 (5+7+10)
«Каролина» — «Флорида» — 3:5