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    Сушинский считает, что первые раунды плей-офф КХЛ были интереснее, чем финал и полуфиналы

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    Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2024/2025.

    Максим Сушинский
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    Максим Сушинский

    «Первые раунды плей-офф были намного интереснее, чем финал и полуфиналы. Борьбы в полуфиналах и финале практически не получилось.

    До полуфинальных серий было намного интереснее, чем после них. Все-таки хотелось увидеть побольше матчей и развязок в овертаймах седьмых матчей», — сказал Сушинский LiveResult.

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