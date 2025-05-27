Сушинский считает, что первые раунды плей-офф КХЛ были интереснее, чем финал и полуфиналы

Бывший президентподелился мнением о розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2024/2025.

«Первые раунды плей-офф были намного интереснее, чем финал и полуфиналы. Борьбы в полуфиналах и финале практически не получилось.

До полуфинальных серий было намного интереснее, чем после них. Все-таки хотелось увидеть побольше матчей и развязок в овертаймах седьмых матчей», — сказал Сушинский LiveResult.

Напомним, что в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4:1. «Золотую шайбу» забросил нападающий ярославцев Максим Шалунов.