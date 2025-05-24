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    Колосов вернется в минское «Динамо» Мн из НХЛ

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    Голкипер Алексей Колосов следующий сезон снова будет играть в минском «Динамо», сообщает «СЭ».

    Алексей Колосов
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    Алексей Колосов

    Нынешний сезон 23-летний игрок провел в НХЛ в составе «Филадельфии», которой был задрафтован в 2023 году, но стал выступать лишь с апреля 2024 года.

    Всего белорусский вратарь сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей, отразил 86,7% бросков с коэффициентом надежности 3,59. Также на его счету 12 игр в АХЛ за «Лихай Уэлли», где он отразил 88,4 % бросков при коэффициенте надежности 3.11.

    Колосов является воспитанником минского «Динамо» и дебютировал в основном составе в 2020 году.

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