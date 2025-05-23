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    Маккиннон: Снимаю шляпу перед датчанами

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады Сборная Дании
    Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон прокомментировал поражение своей команды от датчан (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2025.

    Натан Маккиннон
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    Натан Маккиннон

    «Снимаю шляпу перед датчанами. У них был хороший план на игру, и они его придерживались. С нашей стороны недооценки не было. Мы очень хорошо начали, обычно так не бывает, если недооцениваешь соперника. В хоккее бывают странности, в одном матче может произойти все что угодно. В спорте каждый день случаются сюрпризы», — цитирует слова Маккиннона Aftonbladet.

    Канадцы впервые за 11 лет вылетают из чемпионата мира на стадии 1/4 финала. Для датчан, в свою очередь, выход в полуфинал стал первым в истории — до этого скандинавская сборная дважды выходила в плей-офф ЧМ в 2010-м и 2016-м годах и вылетала на первой же стадии.

    Дания сыграет в полуфинале ЧМ-2025 с командой Швейцарии 24 мая.

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