Стало известно, когда Гришин возглавит «Нефтехимик»

будет назначен на пост главного тренерав начале июня. Об этом сообщает журналист СЭ

«Вместе с Гришиным из "Динамо" в "Нефтехимик" перейдут его ассистенты Алексей Пепеляев и Максим Кривоножкин. Тренер по вратарям Алексей Митрошин и тренер по физподготовке Александр Ураков продолжат работу в Нефтехимике», — написал Хайруллин.

Напомним, что «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось о том, что «Нефтехимик» не будет продавать нападающего Никита Хоружева в это межсезонье.