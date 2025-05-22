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    Источник: «Нефтехимик» не продаст Хоружева в межсезонье

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    Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев продолжит выступать за нижнекамский клуб. Об этом сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

    Никита Хоружев — нападающий «Нефтехимика»
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    Никита Хоружев — нападающий «Нефтехимика»

    «Нападающий Никита Хоружев продолжит карьеру в Нефтехимике, несмотря на очень серьезный интерес со стороны топ-клубов. Один из них предлагал за игрока 100 миллионов рублей, но в Нижнекамске не собираются продавать хоккеиста», — написал Хайруллин.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что питерский СКА заинтересован в подписании Хоружева.

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    • В прошедшем сезоне нападающий провел за «Нефтехимик» 67 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, забросил 15 шайб и сделал 19 голевых передач.

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