Источник: «Нефтехимик» не продаст Хоружева в межсезонье

Нападающийпродолжит выступать за нижнекамский клуб. Об этом сообщает журналист СЭв своем телеграм-канале.

«Нападающий Никита Хоружев продолжит карьеру в Нефтехимике, несмотря на очень серьезный интерес со стороны топ-клубов. Один из них предлагал за игрока 100 миллионов рублей, но в Нижнекамске не собираются продавать хоккеиста», — написал Хайруллин.

Ранее в СМИ сообщали о том, что питерский СКА заинтересован в подписании Хоружева.

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Нефтехимик» 67 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, забросил 15 шайб и сделал 19 голевых передач.