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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Поздравляю "Локомотив", всех игроков, руководителей и тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным с победой в Кубке Гагарина. Это большой успех, Игорь Никитин во второй раз в своей тренерской карьере выиграл Кубок. Это говорит о хорошем качестве и профессионализме. Завоевать Кубок Гагарина с двумя разными командами не каждому дано, это вызывает уважение. "Локомотив" давно сделал акцент на развитие своей академии и молодых хоккеистов. Они уделяют этому большое внимание. И сейчас мы видим, что это принесло свои плоды», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Ярославцы до этого дважды выходили в финал в 2009 и 2024 годах, но неизменно проигрывали решающие серии.

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