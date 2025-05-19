готовятся к очередному матчу в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 19.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 21:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Венгрия:

Ничья:

Норвегия:

Где смотреть онлайн Венгрия — Норвегия?

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