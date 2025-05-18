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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Словакия — Латвия смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Словакии Сборная Латвии
    В 21:20 18.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Словакия — Латвия в группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

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    Последний матч команд между собой: Словакия — Латвия 2:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Словакия — Латвия с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Словакия:
    • Ничья:
    • Латвия:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словакия — Латвия.

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