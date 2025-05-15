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    Швейцария уверенно обыграла Германию на ЧМ-2025

    Швейцария — Германия: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швейцарии Сборная Германии
    Швейцария разгромила Германию (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У швейцарцев 4 шайбы записал на свой счет нападающий Свен Андригетто, а еще одним голом отметился Дамьен Риа.

    Единственную шайбу в составе Германии забросил Марк Михаэлис.

    Чемпионат мира. Группа В
    Швейцария — Германия — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
    Голы: Риат — 4 (Егер, Марти), 24:25 — 1:0. Андригетто — 2 (Зигенталер, Мальгин), 25:49 — 2:0. Андригетто — 3 (Фиала, Мальгин), 33:51 — 3:0. Андригетто — 4 (бол., Кукан, Мальгин), 34:53 — 4:0. Андригетто — 5 (бол., Кукан, Мальгин), 48:15 — 5:0. Михаелис — 2 (бол., Мюллер, Кахун), 58:35 — 5:1Вратари: Дженони — НидербергерБроски: 32 (14+13+5) — 22 (9+5+8)Штраф: 8 — 10

    После этого матча Швейцария занимает 1-е место в группе В с 10-ю очками в активе. Германия — на 2-й строчке с 9-ю баллами.

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