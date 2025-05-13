ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«К динамовским стандартам "Спартак" оказался не готов». Точилин — о матчах 28-го тура РПЛ и осечке «Краснодара»
    Все новости спорта

    Овечкин: «Вашингтону» нужно находить «грязные» голы

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги четвертого матча серии против «Каролины» (2:5) во втором раунде плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    39-летний россиянин забил гол в 3-м периоде.

    «Думаю, мы довольно хорошо начали. У нас было несколько возможностей сразу выйти вперед, но нам просто нужно найти способ забить. Нам нужно находить "грязные" голы — с отскоков, добиваний. Это совсем другая игра, когда ты ведешь в счете», — сказал Овечкин в интервью после матча.

    «Каролина» упрочила преимущество в серии — 3-1. Следующая игра пройдет 15 мая и начнется в 02:00 мск.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч состоится 16 мая и начнется в 2:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На домашнем льду «Локомотив» заберет первый матч
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Оформит ли «Жирона» спасение в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Казахстан добьется второй победы на турнире
  • Казахстан — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вальядолид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Казахстан — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гауфф — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие