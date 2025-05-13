Овечкин: «Вашингтону» нужно находить «грязные» голы

Форвард «Вашингтона»подвел итоги четвертого матча серии против «Каролины» (2:5) во втором раунде плей-офф НХЛ.

39-летний россиянин забил гол в 3-м периоде.

«Думаю, мы довольно хорошо начали. У нас было несколько возможностей сразу выйти вперед, но нам просто нужно найти способ забить. Нам нужно находить "грязные" голы — с отскоков, добиваний. Это совсем другая игра, когда ты ведешь в счете», — сказал Овечкин в интервью после матча.

«Каролина» упрочила преимущество в серии — 3-1. Следующая игра пройдет 15 мая и начнется в 02:00 мск.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч состоится 16 мая и начнется в 2:00 мск.