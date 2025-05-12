Сборная Австрии по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею

Австрия начала встречу очень активно и уже к 12-й минуте вела со счетом 2:0. На 8-й минуте счет открыл Петер Шнайдер, которому ассистировали Бернд Вольф и Марко Каспер. Через четыре минуты Каспер удвоил преимущество своей команды после передачи Клеменса Унтервегера и Питера Шнайдера.
Словакия смогла вернуться в игру во втором периоде. На 27-й минуте Самуэл Гонзек сократил отставание до минимума. В третьем периоде словаки продолжили давление и на 50-й минуте сравняли счет — отличился Матуш Сукель.
В основное время и в овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов удачливее оказались австрийцы. Победу принес Шнайдер.
Австрия набирает важные очки и сохраняет шансы на борьбу за выход в плей-офф группы A, а Словакия усложняет себе задачу закрепиться в зоне выхода.