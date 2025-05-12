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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов» 5:2. Онлайн, прямая трансляция
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    Сборная Австрии по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею

    Австрия — Словакия: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Словакии
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Австрии одержала волевую победу над Словакией в серии буллитов со счётом 3:2 (в основное время — 2:2).

    Сборная Австрии
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    Сборная Австрии

    Австрия начала встречу очень активно и уже к 12-й минуте вела со счетом 2:0. На 8-й минуте счет открыл Петер Шнайдер, которому ассистировали Бернд Вольф и Марко Каспер. Через четыре минуты Каспер удвоил преимущество своей команды после передачи Клеменса Унтервегера и Питера Шнайдера.

    Словакия смогла вернуться в игру во втором периоде. На 27-й минуте Самуэл Гонзек сократил отставание до минимума. В третьем периоде словаки продолжили давление и на 50-й минуте сравняли счет — отличился Матуш Сукель.

    В основное время и в овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов удачливее оказались австрийцы. Победу принес Шнайдер.

    Чемпионат мира. Группа A
    Австрия — Словакия — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шнайдер — 1 (Вольф, Каспер), 7:33 — 1:0. Каспер — 2 (Шнайдер, Унтервегер), 11:22 — 2:0. Гонзек — 1, 26:15 — 2:1. Сукель — 1 (Такач, Чайкович), 50:53 — 2:2Победный буллит: ШнайдерВратари: Киккерт — ГлавайШтраф: 8 — 4Броски: 21 (11+5+3+2) — 33 (6+12+14+1)

    Австрия набирает важные очки и сохраняет шансы на борьбу за выход в плей-офф группы A, а Словакия усложняет себе задачу закрепиться в зоне выхода.

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