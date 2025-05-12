Пономарев: В Америке прибавил на точке вбрасывания, в России точно не подтянул бы до таких нюансов

Нападающий системысравнил правила игры в Америке с правилами в КХЛ.

«Чему научился за все время в Америке? Хоккей в Америке быстрее. Нужно быстрее принимать решения с шайбой.

В чем прибавил в Америке? Игра на точке. Это главный аспект. В России я бы точно его не подтянул до таких нюансов. За океаном другие правила. Смотрю сейчас правила в КХЛ, и пока не могу понять, что можно, а что нет. В Америке больше дозволено на точке», — сказал Пономарев «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Питтсбург» в НХЛ 7 матчей и не отметился результативными действиями.