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    Пономарев: В Америке прибавил на точке вбрасывания, в России точно не подтянул бы до таких нюансов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз КХЛ
    Нападающий системы «Питтсбурга» Василий Пономарев сравнил правила игры в Америке с правилами в КХЛ.

    Василий Пономарев
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    Василий Пономарев

    «Чему научился за все время в Америке? Хоккей в Америке быстрее. Нужно быстрее принимать решения с шайбой.

    В чем прибавил в Америке? Игра на точке. Это главный аспект. В России я бы точно его не подтянул до таких нюансов. За океаном другие правила. Смотрю сейчас правила в КХЛ, и пока не могу понять, что можно, а что нет. В Америке больше дозволено на точке», — сказал Пономарев «ВсеПроСпорт».

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