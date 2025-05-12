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    Каменев — о неудаче ЦСКА: Может быть, некоторые ребята не поняли, в какую команду приехали

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    Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

    Владислав Каменев — нападающий ЦСКА
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    Владислав Каменев — нападающий ЦСКА

    «Где‑то было, что ребятам нужно время, чтобы адаптироваться, кому‑то меньше, кому‑то больше. Тяжело, когда приезжаешь оттуда (из НХЛ), там совсем другой хоккей, когда любой бросок залетает.

    Начало сезона сложилось плохо, потом отрезок, где мы выиграли 11 игр, но это не тот результат, который хотели.

    Может быть, некоторые ребята не поняли, в какую команду приехали, что это ЦСКА и тут есть только первое место, ты должен все матчи выигрывать и каждую игру отдаваться, — сказал Каменев "Матч ТВ".

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    • Напомним, что ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв минскому "Динамо" со счетом в серии 2:4.

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