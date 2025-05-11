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    Карбери: Как только мы догоняем, для нас это становится трудной ситуацией

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз
    Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении от «Каролины» (0:4) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

    Спенсер Карбери
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    Спенсер Карбери

    «Как только мы оказываемся в роли догоняющих, для нас это становится трудной ситуацией. Команда сбивается с курса, и наша игра с шайбой после этого оставляет желать лучшего.

    Они не зря считаются лучшей оборонительной командой в лиге. Чтобы создать моменты, нужно постоянно работать. Это сложно, но в этом и заключается вызов: оставаться в игре — в первом, втором, третьем периоде. Нужно идти и выигрывать шайбы», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

    Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Каролины». Четвертый матч состоится 13 мая в 2:00 мск.

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