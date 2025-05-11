Карбери: Как только мы догоняем, для нас это становится трудной ситуацией

Главный тренервысказался о поражении от(0:4) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

«Как только мы оказываемся в роли догоняющих, для нас это становится трудной ситуацией. Команда сбивается с курса, и наша игра с шайбой после этого оставляет желать лучшего.

Они не зря считаются лучшей оборонительной командой в лиге. Чтобы создать моменты, нужно постоянно работать. Это сложно, но в этом и заключается вызов: оставаться в игре — в первом, втором, третьем периоде. Нужно идти и выигрывать шайбы», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Каролины». Четвертый матч состоится 13 мая в 2:00 мск.