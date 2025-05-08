Вайсфельд: Ребята выглядят растренированными

Хоккейный экспертподелился мнением по поводу игрыв матчах против сборных

«Я видел только игры в Астане. У меня сложилось впечатление, что ребята выглядят растренированными. Ведь прошло много времени с последних игр в чемпионате. У Белоруссии, как я понимаю, играли сильнейшие хоккеисты, а у нас нет. Все же четыре лучшие команды были задействованы в Кубке Гагарина. Тем не менее ребята получают практику — это хорошо», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Команда Романа Ротенберга трижды уступила сборной Беларуси — 2:4 в Астане и дважды в Тольятти (7:8 ОТ и 1:3). В столице Казахстана была обыграна местная сборная со счетом 4:1.