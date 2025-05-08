Дубль Плотникова обеспечил «России 25» победу над Белоруссией

Командапобедилав заключительном матче «Тура сборной» — 3:1.

Две шайбы в составе россиян забросил Сергей Плотников, также отличился Владислав Леонтьев.

За Белоруссию единственный гол на счету Александра Скоренова.

Для «России 25» это первый успех на этом турнире над Белоруссией. Ранее команда трижды уступила этому сопернику (2:4, 7:8 ОТ, 1:3) и обыграла команду Казахстана (4:1).