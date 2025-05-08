Дубль Плотникова обеспечил «России 25» победу над Белоруссией

Сергей Плотников Фото: globallookpress.com
Две шайбы в составе россиян забросил Сергей Плотников, также отличился Владислав Леонтьев.
За Белоруссию единственный гол на счету Александра Скоренова.
Для «России 25» это первый успех на этом турнире над Белоруссией. Ранее команда трижды уступила этому сопернику (2:4, 7:8 ОТ, 1:3) и обыграла команду Казахстана (4:1).
Большой тур Сборной
Белоруссия — Россия 25 — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Плотников — 3 (И.В. Воробьев, Саморуков), 7:28 — 0:1. Леонтьев — 1 (Хайруллин, Григоренко), 21:24 — 0:2. Скоренов — 2 (Бокун, Сапего), 44:34 — 1:2. Плотников — 4 (Соркин, Мих. Воробьев), 46:44 — 1:3Вратари: Кульбаков (57:10) — МишуровШтраф: 2 — 10