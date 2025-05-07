Крикунов: «Трактор» в противостоянии с «Локомотивом» испытает проблемы в нападении

Бывший тренер сборной Россиивысказался о противостояниив финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я думал, в финале Кубка Гагарина будет играть "Динамо", но динамовцы не смогли осилить "Трактор". Челябинская команда — крепкий орешек, они много забивают.

Однако "Трактор" в противостоянии с "Локомотивом" испытает проблемы в нападении, ярославцы мало пропускают. Они играют в плотный хоккей с организованной обороной, не позволяя себе проваливаться», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» состоится 13-го мая в Ярославле.