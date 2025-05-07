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    Крикунов: «Трактор» в противостоянии с «Локомотивом» испытает проблемы в нападении

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о противостоянии «Трактора» с «Локомотивом» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Я думал, в финале Кубка Гагарина будет играть "Динамо", но динамовцы не смогли осилить "Трактор". Челябинская команда — крепкий орешек, они много забивают.

    Однако "Трактор" в противостоянии с "Локомотивом" испытает проблемы в нападении, ярославцы мало пропускают. Они играют в плотный хоккей с организованной обороной, не позволяя себе проваливаться», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

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