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    Плющев: «Россия 25» слабо сыграла против Беларуси

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поражении «России 25» от Беларуси (7:8) в овертайме.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Саму игру оценивать бы не хотелось. Но отмечу, что на уровне сборной пропускать восемь шайб — это многовато. Не знаю, болельщикам такое зрелище может и нравится. Но для специалистов это достаточно слабое выступление. В принципе мы увидели не совсем то, что хотелось. Но что есть, то есть.

    В целом же эти матчи сделаны для того, чтобы тренерский штаб мог посмотреть в деле хоккеистов, которые находятся на карандаше. Все-таки в клубе и сборной совсем другая работа, разный подход к играм», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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