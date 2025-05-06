Плющев: «Россия 25» слабо сыграла против Беларуси

Бывший тренер сборной Россиивысказался о поражении «России 25» от Беларуси (7:8) в овертайме.

«Саму игру оценивать бы не хотелось. Но отмечу, что на уровне сборной пропускать восемь шайб — это многовато. Не знаю, болельщикам такое зрелище может и нравится. Но для специалистов это достаточно слабое выступление. В принципе мы увидели не совсем то, что хотелось. Но что есть, то есть.

В целом же эти матчи сделаны для того, чтобы тренерский штаб мог посмотреть в деле хоккеистов, которые находятся на карандаше. Все-таки в клубе и сборной совсем другая работа, разный подход к играм», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».