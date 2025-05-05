Козлов: Видно было, что ребята доставали из себя последнее, что осталось

Главный тренерпрокомментировал вылет своей команды из Кубка Гагарина после поражения в гостях от(2:4).

«Видно было, что ребята доставали из себя последнее, что осталось. Много игр было напряженных по ходу плей‑офф, "Локомотив" — солидная команда, претендент на чемпионство. Мы как команда и как организация получили колоссальный опыт игры в плей‑офф. Ребята теперь знают, как играть, какие решения принимать, что делать в определенный момент. Отдельно благодарю болельщиков, которые нам помогали в сложные моменты и со "Спартаком", и с "Локомотивом". "Локомотиву" удачи дальше, а мы будем готовиться к следующему сезону.

Как оценю попадание команды в полуфинал? Больше позитивно оценю сезон. Мы проиграли команде, которая не первый год идет к чемпионству. Нужно отдавать 120% себя, чтобы с ними играть. Мы это делали, но пока не готовы обыгрывать такую команду как "Локомотив". Мы прошли два раунда, многое сделали для города и республики, можем гордиться собой», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Серия закончилась победой «Локомотива» со счетом 4:1.

«Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина с победителем пары «Трактор» — «Динамо».

Первый финальный матч пройдет 13 мая в Ярославле.