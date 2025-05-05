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    Козлов: Видно было, что ребята доставали из себя последнее, что осталось

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал вылет своей команды из Кубка Гагарина после поражения в гостях от «Локомотива» (2:4).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Видно было, что ребята доставали из себя последнее, что осталось. Много игр было напряженных по ходу плей‑офф, "Локомотив" — солидная команда, претендент на чемпионство. Мы как команда и как организация получили колоссальный опыт игры в плей‑офф. Ребята теперь знают, как играть, какие решения принимать, что делать в определенный момент. Отдельно благодарю болельщиков, которые нам помогали в сложные моменты и со "Спартаком", и с "Локомотивом". "Локомотиву" удачи дальше, а мы будем готовиться к следующему сезону.

    Как оценю попадание команды в полуфинал? Больше позитивно оценю сезон. Мы проиграли команде, которая не первый год идет к чемпионству. Нужно отдавать 120% себя, чтобы с ними играть. Мы это делали, но пока не готовы обыгрывать такую команду как "Локомотив". Мы прошли два раунда, многое сделали для города и республики, можем гордиться собой», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    Серия закончилась победой «Локомотива» со счетом 4:1.

    «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина с победителем пары «Трактор»«Динамо».

    Первый финальный матч пройдет 13 мая в Ярославле.

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