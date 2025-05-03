Кучеров заявил, что начнет подготовку к новому сезону спустя неделю после вылета «Тампы» из плей-офф

Российский нападающийрассказал о причинах ранней подготовки к новому сезону НХЛ.

«Все начнется на следующей неделе. Если вы приедете в августе, это будет похоже на "Ну, я уже работал три месяца". Понимаете? Приятно, что ребята приходят раньше, но в то же время я не тренер. Это действительно тяжело, я должен работать над своими вещами, и в то же время нужно помогать другим парням.

Это тяжело, но я рад, что ребята готовы приходить раньше и работать, потому что у нас есть бесплатный лёд, бесплатный тренажёрный зал, всё что хотите. Здесь работают тренеры. Я думаю, что это лучшее место, где можно отвлечься от всего и просто сосредоточиться на своей игре, своём мастерстве и на том, в чём ты можешь стать лучше», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли на своей странице в соц. сети.

В нынешнем сезоне «Тампа» вылетела в 1-м раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию с «Флоридой» (счет в серии 1:4). Кучеров провел 83 матча за «молний», забросил 37 шайб и сделал 88 голевых передач.