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    Кучеров заявил, что начнет подготовку к новому сезону спустя неделю после вылета «Тампы» из плей-офф

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    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал о причинах ранней подготовки к новому сезону НХЛ.

    Никита Кучеров — нападающий «Тампы»
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    Никита Кучеров — нападающий «Тампы»

    «Все начнется на следующей неделе. Если вы приедете в августе, это будет похоже на "Ну, я уже работал три месяца". Понимаете? Приятно, что ребята приходят раньше, но в то же время я не тренер. Это действительно тяжело, я должен работать над своими вещами, и в то же время нужно помогать другим парням.

    Это тяжело, но я рад, что ребята готовы приходить раньше и работать, потому что у нас есть бесплатный лёд, бесплатный тренажёрный зал, всё что хотите. Здесь работают тренеры. Я думаю, что это лучшее место, где можно отвлечься от всего и просто сосредоточиться на своей игре, своём мастерстве и на том, в чём ты можешь стать лучше», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли на своей странице в соц. сети.

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    • В нынешнем сезоне «Тампа» вылетела в 1-м раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию с «Флоридой» (счет в серии 1:4). Кучеров провел 83 матча за «молний», забросил 37 шайб и сделал 88 голевых передач.

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