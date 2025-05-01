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    Бруну Фернандеш«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
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    Щитов заявил, что «Салават» может рассчитывать на успех в серии с «Локомотивом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев
    Экс-защитник «Сочи» Никита Щитов высказался об игре «Локомотива» в 3-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (4:2).

    Александр Радуло — нападающий «Локомотива»
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    Александр Радуло — нападающий «Локомотива»

    «Локомотив меня ничем не впечатлил, совершенно простая игра. Физически хорошо готовы, игроки классные, но достаточно стандартные действия. Конечно, Радулов большое дело делает, но, я считаю, уровень практически ничем у команд не отличается, особой разницы в классе я не вижу.

    У Уфы тоже есть очень хорошие исполнители. Очень важно затаскивать шайбу в зону атаки и контролировать её, лишать Ярославль манёвра и контроля. Я думаю, у Уфы есть все шансы. "Салават" вполне может рассчитывать на успех», — приводит слова Щитова «ВсеПроСпорт».

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    • После 3-го матча «Локомотив» ведет в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1. Следующая игра между этими командами состоится 3-го мая в Уфе.

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