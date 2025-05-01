«Локомотив» обыграл в гостях «Салават Юлаев»

в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина потерпел поражение на своем льду от— 2:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Береглазов (7'), Никита Кирьянов (33'), Александр Радулов (40') и Максим Березкин (59').

У хозяев голами отличились Владислав Ефремов (24') и Александр Хмелевски (54').

Кубок Гагарина. 1/2 финала «Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы Береглазов — 1 (бол., Березкин, Каюмов), 6:46 — 0:1. Ефремов — 5 (Горшков, Черный), 23:30 — 1:1. Кирьянов — 1, 32:46 — 1:2. Радулов — 5 (Елесин, Береглазов), 39:25 — 1:3. Хмелевский — 7 (Цулыгин, Ремпал), 53:12 — 2:3. Березкин — 6 (бол., п.в., Шалунов, Николаев), 58:10 — 2:4Вратари Вязовой (51:29 — 53:12, 56:01 — 57:32, 57:48 — 58:10) — ИсаевШтраф 8 — 27Броски 30 (11+5+14) — 24 (6+13+5)

Следующий матч между командами состоится 3 мая в Уфе. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».