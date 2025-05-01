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    «Локомотив» обыграл в гостях «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» — «Локомотив»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина потерпел поражение на своем льду от «Локомотива» — 2:4.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Береглазов (7'), Никита Кирьянов (33'), Александр Радулов (40') и Максим Березкин (59').

    У хозяев голами отличились Владислав Ефремов (24') и Александр Хмелевски (54').

    Кубок Гагарина. 1/2 финала
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы Береглазов — 1 (бол., Березкин, Каюмов), 6:46 — 0:1. Ефремов — 5 (Горшков, Черный), 23:30 — 1:1. Кирьянов — 1, 32:46 — 1:2. Радулов — 5 (Елесин, Береглазов), 39:25 — 1:3. Хмелевский — 7 (Цулыгин, Ремпал), 53:12 — 2:3. Березкин — 6 (бол., п.в., Шалунов, Николаев), 58:10 — 2:4Вратари Вязовой (51:29 — 53:12, 56:01 — 57:32, 57:48 — 58:10) — ИсаевШтраф 8 — 27Броски 30 (11+5+14) — 24 (6+13+5)

    Следующий матч между командами состоится 3 мая в Уфе. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

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