Министр спорта Словакии: Нужно призвать как можно больше словацких хоккеистов из КХЛ

Логотип КХЛ Фото: globallookpress.com
«Как болельщик словацкого хоккея, а также как представитель правительства, я настоятельно прошу вас при формировании состава учесть как можно больше игроков, выступающих в КХЛ», — говорится в заявлении Гуляка.
В ответ Федерация хоккея Словакии (ФХС) заявила, что при формировании состава сборной решающим критерием всегда были и остаются исключительно спортивные результаты игроков.
В нынешнем сезоне в КХЛ выступают девять словацких хоккеистов. Чемпионат мира пройдёт с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании.