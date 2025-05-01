Министр спорта Словакии: Нужно призвать как можно больше словацких хоккеистов из КХЛ

Министр туризма и спорта Словакиипублично обратился к руководству Федерации хоккея страны с призывом вызвать на чемпионат мира-2025 как можно больше словацких хоккеистов из КХЛ.

«Как болельщик словацкого хоккея, а также как представитель правительства, я настоятельно прошу вас при формировании состава учесть как можно больше игроков, выступающих в КХЛ», — говорится в заявлении Гуляка.

В ответ Федерация хоккея Словакии (ФХС) заявила, что при формировании состава сборной решающим критерием всегда были и остаются исключительно спортивные результаты игроков.

В нынешнем сезоне в КХЛ выступают девять словацких хоккеистов. Чемпионат мира пройдёт с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании.