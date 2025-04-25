ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скотт Мактоминей Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
    Все новости спорта

    Рид Буше: Для меня «Авангард» — приоритетный выбор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о своем будущем в омском клубе.

    Рид Буше
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рид Буше

    «Останусь ли в "Авангарде"? Пока не могу это комментировать. Я люблю "Авангард", Омск. Это будет мой приоритетный выбор на 100%. Но мы пока работаем над этим, посмотрим, что будет в будущем. Я люблю всё в Омске, ко мне отлично относятся здесь, — приводитт слова Буше "Чемпионат".

    31-летний нападающий выступает в омском клубе с 2020 года, не считая сезона-2021/2022 в составе "Локомотива".

    В составе омского клуба, Буше провел 224 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 222 очка — забросил 124 шайб и отдал 98 результативных передач.

    В плей-офф за "ястребов" американец сыграл в 60 матчах и набрал 51 (31+20) балл по системе "гол+пас"

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быкам» нельзя терять очки
  • «Динамо» Мх — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Оторвется ли «Аталанта» от «Болоньи»?
  • «Аталанта» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Позволит ли ПСЖ подняться в зону ЛЧ «Ницце»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие