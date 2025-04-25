Рид Буше: Для меня «Авангард» — приоритетный выбор

Американский нападающийвысказался о своем будущем в омском клубе.

«Останусь ли в "Авангарде"? Пока не могу это комментировать. Я люблю "Авангард", Омск. Это будет мой приоритетный выбор на 100%. Но мы пока работаем над этим, посмотрим, что будет в будущем. Я люблю всё в Омске, ко мне отлично относятся здесь, — приводитт слова Буше "Чемпионат".

31-летний нападающий выступает в омском клубе с 2020 года, не считая сезона-2021/2022 в составе "Локомотива".

В составе омского клуба, Буше провел 224 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 222 очка — забросил 124 шайб и отдал 98 результативных передач.

В плей-офф за "ястребов" американец сыграл в 60 матчах и набрал 51 (31+20) балл по системе "гол+пас"